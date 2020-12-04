فوزى فتى ينضم إلى "صفحة وفيات البرلمان".. والنواب ينعونه

نعى عدد من أعضاء مجلس النواب عبر جروب الواتس أب، النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

شهد مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير 2016، حالات وفاة عديدة لأعضائه، ووفقًا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته".

فى 29 يوليو 2018، توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وستشهد دائرته تطبيق المادة 25 بمجلس النواب.

ويعد عاما 2016 و2020 من أكثر الأعوام التي شهدت حالات وفاة تحت القبة، وهي وفاة النائب سامح سيف اليزل في 4 أبريل 2016، مؤسس ائتلاف دعم مصر، وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلًا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر".

وفي 21 أبريل 2016، توفي النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم، وجرى إجراء انتخابات تكميلية، وترشحت زوجته عبير الخولي على المقعد ذاته، واستطاعت الفوز به في 27 يوينو 2016 رغم أنها كانت المرة الأولى التي تخوض فيها الانتخابات.

وفي 12 يوليو 2016 توفي النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة، وتم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد، نجح فيها النائب حسين جاد وتم إعلان فوزه في 6 سبتمبر 2016.

أما في 9 أكتوبر 2016، توفيت النائبة أميرة رفعت بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، وتم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها وفقًا لقائمة الاحتياطي لـ"في حب مصر".