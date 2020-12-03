بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب للمصريين في الخارج

بدأت اليوم إعادة المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2020 للمصريين في الخارج، وذلك عبر البريد السريع، وتتسلم الهيئة خطابات التصويت أيام السبت والاثنين، الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر الجاري.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية، إذ تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين، الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما حدث في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي، سيكون غير مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في الاستحقاق.

ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية ،بالدولة التي يقيم بها؛ ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكنه التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على أن المصريين بالخارج والداخل كعادتهم دائما ما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014؛ لذلك فإنهم لبوا النداء ونزلوا للتصويت، مدركين تماما واجبهم تجاه وطنهم الذي يواجه تحديات مختلفة على الأصعدة كافة.