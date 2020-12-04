الزراعة تصدر 363 رخصة تشغيل مزرعة دواجن ومواشي وتصدر 360 ألف بيضة 

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛ حول نشاط وحصاد القطاع خلال أسبوعين وتضمن التقرير إصدار 363 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما تمت الموافقة على تسجيل 136 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 89 محلية، 47 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

فضلا عن إصدار 15 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي بالإضافة إلى تنظيم 3 ندوات توعوية وإرشادية في محافظات "الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية" لدراسة ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة "المشروع القومي للبتلو - المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان - توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق".

واستمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأضاف سليمان أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة قام أيضا بإجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 11 مصنع من مصانع الأعلاف بمحافظات "القليوبية – السويس – الغربية – الجيزة - الشرقية" للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك ومتابعة إنشاء وتجهيز مراكز تجميع الألبان الخاصة بالقطاع طبقا للمواصفات القياسية في محافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا – جنوب سيناء" وأيضا عمل الدراسات الفنية لإنشاء 2 مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة في محافظة الوادي الجديد فضلا عن تشكيل لجان للمرور المفاجئ على بعض مصانع الأعلاف بمحافظات الوجه القبلي والبحري لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.

والموافقة على تصدير 360 ألف بيضة مائدة طازج إلى دولة الإمارات العربية من خلال اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشات الداجنة المعزولة طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

والإشراف على إعدام كمية 500 طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكل الجهات المختصة.