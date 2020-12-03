6 مشاهد في زيارة وزير الري للدقهلية: الزراعة بالموبايل والفلاح الفصيح

شهدت زيارة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي اليوم الخميس المرور على 4 محطات رئيسية بمحافظة الدقهلية وهم: "الأتوبيس النهري، وتبطين الترع، وافتتاح مضيفة جامع النصر، و زيارة مشروع الري بالتنقيط"، وجميعها تصب في الحفاظ علي مياه نهر النيل والرقعة الزراعية والتنمية الرأسية للزراعة.

وكشف الوزير خلال الزيارة عن فكر الوزارة في الحفاظ علي الموارد المائية

ورصدت " الوطن" 6 مشاهد في زيارة الوزير للمحافظة خلال جولاته في مراكز "المنصورة وأجا والسنبلاوين"

"أبليكشن" الري

كشف وزير الري عن قيام الوزارة بعمل أبليكشن الري بالتنقيط من خلال مجسات في التربة تقيس درجة الرطوبة بها، وفي حال انخفاض الرطوبة يستطيع المزارع فتح المياه في الأرض من خلال الموبايل، مما يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه عن طريقة الري بالغمر والتي تجعل فاقد المياه مرتفع.

ووعد الوزير أن يكون تطبيق هذا النموذج من وسائل الري الحديث من خلال مزارع في مركز السنبلاوين بعد شرحه للوزير الوسائل التي استخدمها في عمليات الري بالتنقيط.

"الفلاح الفصيح " يشرح للوزير تجربته في الحفاظ علي المياه

استطاع المواطن مجدي محمد عبدالمجيد، بفصاحته أن يأخذ جزء كبير من زيارة الوزير من طريقة شرحه لتجربته في الحفاظ علي المياه من خلال استخدام الري بالتنقيط في جميع زراعته بل وأنه استطاع أن يقنع جيرانه باستخدام نفس الأسلوب والذي جعل انتاجية الفدان تزيد بنسبة 100% عن طريقة الزراعة العادية علاوة علي توفيره أكثر من 90% من المياه المستخدمة بطريقة الري العادية.

ووقف الحاج مجدي، وسط أرضه وزراعته التي يفتخر بها، يعرض للوزير كيف استطاع أن يوفر في العمالة والأسمدة، وكل هذا بمصاريف لا تتعدي 12 ألف جنية للفدان، الأمر الذي دعا الوزير إلى دعوة "الفلاح الفصيح" إلى مؤتمر المياه المقبل ليعرض تجربته العملية علي الحضور.

رصد المخالفات بالقمر الصناعي

"لا مخالفات علي نهر النيل ولا الأراضي الزراعية بعد اليوم" هكذا أعلن الوزير أن كل المخالفات منذ عام 2017 إلي الآن مرصدة بالقمر الصناعي، وتم عمل بيان لكل محافظة بحجم التغيرات المكانية منذ عام 2017 حتى الآن، وأي تعديات سنبلغ بها المحافظين وستزال فورا" .

وتابع: "انتهينا بالفعل من مراجعة التعديات على نهر النيل بمحافظتي دمياط، وكفر الشيخ، وتم إبلاغ المحافظين بهم، وسننتهي اليوم من محافظة الشرقية، بحيث نرسل للمحافظين التغيرات المكانية التي ترصد التعديات ليتم إزالتها فورا، ويجب تطبيق القانون علي الجميع علي حد سواء".

المشروع القومي لتبطين الترع

تمكنت وزارة الري من إنجاز 5 مشاريع في محافظة الدقهلية حتى الآن ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ 16 عملية أخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه ، كما يجرى تجهيز 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة إجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه"

افتتاح مراسي جديدة علي النيل

افتتح الوزير والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المرحلة الثانية من المراسي الجديدة علي نهر النيل بمدينتي "المنصورة وطلخا" والتي جري إطلاق أسماء اثنين من المشاهير عليهما الأول "مرسى أنيس منصور" ويقع بنهاية نادى القوات المسلحة بناحية قرية ميت عنتر، والأخر باسم "مرسى فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا، وبلغت تكلفتهما 16 مليون جنيه لينضما إلي 4 مراسي أخري تم افتتاحهم بالمرحلة الأولي.

دار مناسبات النصر

وافتتح المحافظ دار المناسبات الرئيسية للمحافظة والملحقة بمسجد النصر بمدينة المنصورة بعد تطويرها وتحديثها بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه، وذلك برفع كفاءة الدار وتحديث الأثاث بها وإضافة دورات مياه جديدة للرجال وأخري للسيدات وعزل السقف الخاص بالمبنى .