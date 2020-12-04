كريستوفر هامبتون: من الصعب تقديم فيلم سينمائي عن الإسكندرية حاليا

تحدث الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون، عن إمكانية تقديمه فيلم عن الإسكندرية في الوقت الحالي، قائلا خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي والتي يديرها المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان: "منذ 10 سنوات جاء إلى ذهني فكرة تقديم عمل عن مشكلة قناة السويس، ولكن يصعب أن أقوم بتصوير فيلم بالإسكندرية لأنها تغيرت جذريا بالشكل، وأحاول أستكشفها من جديد، فإنني لدي الكثير من الطموحات".

وقال هامبتون في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي والتي يديرها المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، إنه استقل مع والدته آخر سفينة أبحرت من السويس قبل بدء العدوان الثلاثي على مدن السويس، حيث سافرا إلى أستراليا حيث كان يعمل والده هناك في الجوية البريطانية، وأكد أن والده كان متعجبا من موقف بريطانيا إزاء العدوان الثلاثي في مصر.

وضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 تقام الآن جلسة نقاشية تحمل عنوان "الأب للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون الذي يكرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.

وكان انطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.