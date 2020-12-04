ضبط خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان المغربية
كتب:
أ.ش.أ
02:15 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
قوات الأمن المغربي
قامت سلطات الأمن المغربي المختصة اليوم الجمعة بعملية أمنية في مدينة تطوان تمكنت خلالها من ضبط عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي.
￼وقادت فرق مكافحة الإرهاب المغربية، اليوم، عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة.￼
وكشفت مصادر أمنية أن الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي.
￼وأضافت المصادر أن العناصر الارهابية المضبوطة حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب أعمال إجرامية والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.