ضبط خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان المغربية

قامت سلطات الأمن المغربي المختصة اليوم الجمعة بعملية أمنية في مدينة تطوان تمكنت خلالها من ضبط عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

￼وقادت فرق مكافحة الإرهاب المغربية، اليوم، عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة.￼

وكشفت مصادر أمنية أن الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي.

￼وأضافت المصادر أن العناصر الارهابية المضبوطة حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب أعمال إجرامية والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.