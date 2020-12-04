التعليم العالي: إنشاء 6 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي للوافدين

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة العامة للوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي دشنت الفترة الماضية منصة تسويقية للسياحة التعليمية في مصر تهدف إلى الترويح للتعليم الجامعي في مصر، مضيفة أنها وجهة للطالب المصري والطالب الوافد، حيث يستطيع الطالب الدخول إليها للاطلاع على المعلومات الكافية عن نظم التعليم في مصر وأنواعه، حيث تساعده المنصة في اختيار المكان الأنسب له.

وأضافت كمال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المنصة الإلكترونية تم ربطها بتطبيق على الموبايل يستطيع الطالب من خلاله إنشاء ملف على التطبيق، ويتم مخاطبته دوريا بجميع التحديثات والقطاعات الجديدة في التعليم، كما أنه تم ربط التطبيق بجميع الإمكانيات ووسائل التواصل الموجودة في الجامعة، موضحة أن المنصة ساهمت في زيادة عدد الإقبال على الجامعات العام الحالي.

رشا كمال: 10000 طالب وافد حصلوا على مقاعد بالجامعات المصرية

وتابعت أن هناك تكليفات بتعزيز دور مصر في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار في ضوء هذا التكليف وجه بعمل إستراتيجية كاملة لتنفيذ التكليف على أكمل وجه، منوهة إلى أنه تم العمل على محورين، الأول يتمثل في القوى الناعمة الموجودة حاليا في مصر وتدرس بمختلف الجامعات، والمحور الثاني هو العمل على التوسع في أفرع الجامعات المصرية في الدول الإفريقية.

وتابعت، أنه تقدم على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين نحو 33000 طالب من مختلف الجنسيات، موضحة حصول 10000 طالب على مقاعد لهم بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021، مشيرة إلى أنه ما زال يتم استقبال الطلاب حتى الآن، متوقعة زيادة الأعدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات.

وأوضحت أن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أنشأت 6 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق قناة أدرس في مصر على موقع اليوتيوب بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن للطلاب الوافدين 19064 والتواصل عن طريق برنامج WhatsApp للرد السريع والمباشر على كل استفسارات الطلاب لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.