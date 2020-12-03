التعليم العالي: 500 مليون دولار حصيلة دراسة الطلاب الوافدين 2019

قالت الدكتور رشا كمال، رئيس الإدارة العامة لشئون الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نفذ طفرة شاملة لقطاع التعليم العالي والجامعات من حيث تقديم التعليم الحكومي والخاص والأهلي والدولي والتعليم التكنولوجي والمعاهد والمراكز البحثية، بخلاف الاهتمام بملف الوافدين.

وأضافت "كمال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إيرادات الطلاب الوافدين للجامعات المصرية، تختلف كل عام، لافتة إلى أن العام الماضي 2019، تم تحصيل نحو 500 مليون دولار إيرادات، ودخل من الطلاب الوافدين، مشيرة إلى انه مستهدف زيادتها خلال السنة الحالية، والسنوات المقبلة، وفقا للاستراتيجية الموضوعة بهذا الشأن.

رشا كمال: إنجازات التعليم العالي في 6 سنوات الماضية حققت طفرة في ملف الطلاب الوافدين

وأشارت إلى أن الانجازات التي شهدها ملف التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا خلال الـ6 سنوات الماضية، حققت طفرة كبيرة في قطاع ملف الوافدين، مضيفة أنها ستسهم في استقططاب الطلاب الوافدين.

وأوضحت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بالعمل على الجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان بفروعها الطور وشرم الشيخ ورأس سدر"، بهدف بدء استقبال الطلاب الوافدين بها، بدء من العام المقبل، وتخصيص 20% منها من الطاقة الاستعابية لها للطلاب الوافدين.

وتابعت، أن الإدارة بصدد تنظيم حفل الخريجين لطلاب جنوب السودان بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مضيفة أن هناك نظرة قوية للدولة المصرية من الجانب الأفريقي، لما لها من ريادة في تأهيل الخريجين الأفارقة على الإدارة والقيادة لمجتمعاتهم، مضيفة أن الوزارة تمنح ما يقرب من 2000 منحة دراسية للطلاب الأفارقة كل عام، فضلا عن معادلة عدد من الشهادات الأفريقية للإلتحاق بالجامعات المصرية.