"فايزر" ترد على سؤال "الوطن": متى يمكن توريد لقاح كورونا لمصر؟

ردت شركة فايزر الأمريكية، صاحبة اللقاح الأول لفيروس كورونا، على سؤال "الوطن" حول التوقيت الذي يمكن أن تبدأ فيه بتوريد اللقاح لمصر، قائلة: "يرجى ملاحظة أن لقاح BNT162b2 غير معتمد للاستخدام في مصر. لا يمكننا إمداد البلدان إلا بعد منح التفويض أو الموافقة التنظيمية وسنزود كل بلد بجرعات اللقاح من خلال عملية قوية، بما يتوافق مع اتفاقيات التوريد التي أبرمناها مع البلدان الفردية".

وقالت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، إنّ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، والذي أعلن أنّ فاعليته تصل لـ90% قبل أيام، أصبح متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة.

وأضافت أونيل، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنّ فايزر وبيونتيك العاملتان على اللقاح، يهدفان لتلبية احتياجات الصحة العامة العالمية، وبشكل وثيق مع المبادرات الدولية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء، لتزويد العالم بأسرع ما يمكن.

لقاح فايزر يقترب من الظهور

ووافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء الماضي، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان وقتها إنه تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح من شركتي فايزر وبيونتيك، وأنه سيتوفر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل.

الصحة العالمية تطلب الترقب

وتحدث، أمس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، أن الأمل في الوصول للقاحات لكورونا كبير، ولكن سيكون محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وإنه على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا.

وتابع: "يجب على الناس أن يظلوا حذرين وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية، لا يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره".

وتفحص هيئة تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح فايزر، لبحث الموقف النهائي للقاح قبل الموافقة المبدئية لإقرار اللقاح سواء داخل أمريكا أو بدول الاتحاد الأوروبي.