تعقيم ديوان عام محافظة المنوفية لمجابهة فيروس كورونا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حملة، اليوم، لتطهير وتعقيم مقر مبني ديوان عام المحافظة، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للدولة لمجابهة إنتشار العدوى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات الرش والتطهير لجميع المنشأت والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى كافة أماكن التجمعات والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.