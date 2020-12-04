الفيلم السعودي "حد الطار" يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية بـ"القاهرة السينمائي"

يشارك الفيلم السعودي "حد الطار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في أول عرض عالمي للفيلم خارج المملكة.

تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه عبدالعزيز الشلاحي، وكتبه مفرج المجفل، مع نهاية التسعينيات، وفي عوالم خفية تفصلها العادات التي تمنع على أهلها إشباع غريزة الأكتشاف إلا عبر الذاكرة والقصص المكتوبة، حيث يحاول صناع الفيلم النفاذ إلى ما تحت الغطاء الاجتماعي، عبر قصة حب تشبه مجتمعا ظل خامدا لسنوات ثم استيقظ على ضرورة أن يكون هناك ما يمكن أن يجمع نقيضين، بينما يلوح الماضي كذاكرة من حجر لا سبيل لتجاهل نقوشها المدموغة بالصرامة والدم.

وطوال 80 دقيقة هي مدة عرض الفيلم، وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع "دايل" ابن السياف في غرام "شامة" ابنة مُغنية الأفراح الشعبية "الطقاقة"، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل؟

كان المسرح الصغير، في دار الأوبرا المصرية، قد شهد عصر أمس الخميس، عرض الفيلم السعودي، وسط حضور كبير من جمهور المهرجان. أعقب ذلك ندوة تحدث خلالها مخرج العمل عبدالعزيز الشلاحي، حيث كشف أن تصوير الفيلم استغرق نحو 3 سنوات منذ 2017م، موضحا أن كلمة "حد" في اسم الفيلم يعني "تنفيذ الأحكام والحدود" بينما كلمة الطار تعني "الطبل".

وبهذه المناسبة، وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي، رسالة إلى أبطال الفيلم عبر حساباته على تويتر وإنستجرام، حيث نشر صورة لهم على الريد كاربت، وعلق قائلا: "في‫ مهرجان القاهرة السينمائي يشارك فيلم من‫ السعودية هو حد الطار.. كنت أتمنى أن أكون وسطكم وبينكم يا أبنائي لولا ظروف تواجدي في رحلة عمل بالسعودية.. لكن هذا لم يمنع سعادتي وافتخاري بكم من واقع الأصداء الإيجابية التي سمعتها عن الفيلم، دمتم بخير وفقكم الله ورعاكم".