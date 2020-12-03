غنيم: متحف الحضارة سيضم كسوة الكعبة التي أرسلتها مصر إلى السعودية

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن المتحف سيضم كسوة الكعبة التي كانت تعطيها مصر إلى المملكة العربية السعودية كما سيضم آثارا من العصر القبطي والفرعوني وبعض القطع اليهودية.

وأضاف "غنيم" خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “extra news” وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن المتحف سيضم شاشات تفاعلية لعرض تاريخ القطع الأثرية وسيتم التعاون مع متاحف أثرية عالمية والجميع ينتظر نقل المومياوات من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة وسيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الموكب.

وأوضح أن الثقافة والحضارة قوى ناعمة تأثيرها على العالم لن يكون مردوده اقتصادي فقط ولكن سيكون على المدى الطويل ونوع من الترويج السياحي غير المباشر لافتا إلى أن المتحف تكلف إنشاءه 2 مليار جنيه لأن ترميم الآثار يحتاج أموال كثيرة وكذلك فاترينات العرض.

وألمح أن موقع المتحف في مدينة الفسطاط له دلالة تاريخية حرص الاستشاري المصمم الدكتور غزالي كبيسة على إبرازها، ووجه التحية إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة الذي كان مديرا للمتحف وصمم قاعة كاملة في المتحف.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إلى أن تكلفة المتحف 2 مليار جنيه وأغلب التكلفة قدمتها الحكومة المصرية وجزء بسيط قدمته منظمة اليونسكو وتبلغ مساحة المتحف 33 فدانا وبه مركز التدريب للأثريين على مجالات التصوير وآليات الترميم والحفاظ على الآثار.

وسيطل المتحف على بحيرة عين الصيرة التي سيتم افتتاحها قريبا ويضم المتحف من 50 ألف إلى 60 ألف قطعة وسيضم المتحف أول قدم تعويضية في التاريخ لأحد الأميرات في إحدى الأسر الفرعونية التي تم بتر إصبع قدمها الكبير، كما سيتواجد الهيكل العظمي لأول إنسان في التاريخ والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 35 ألف سنة ويطلق على هذه الرجل بـ "رجل نزلة خاطر" وهي قرية في محافظة سوهاج.