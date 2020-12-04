بعد شائعة وفاتها.. ميار الببلاوي: "بيفولوا عليا وأنا في الغربة"

أبدت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، استياءها من انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها بسبب فيروس كورونا.

ونشرت ميار الببلاوي، صورة منتشرة عبر مواقع التواصل تعلن وفاتها بسبب الفيروس، مصحوبة بتعليق منها عبر "فيس بوك"، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله خلوني توفيت وكمان بالكورونا".

وتابعت: "طب أقول إيه بس الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل لمجرد يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

واستطردت "اللي فاكراه إنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله لاخوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه بس بلاش في الغربة، ونفسي أشوف ابني وأمي حرام عليكم".

واختتمت ميار الببلاوي، كلامها بقولها "ادعولي أرجع بالسلامة بعد الحمد لله ما اتحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويوم 14 نوفمبر المقبل، أعلن نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، عن خروج والدته من غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وكتب نجل ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

ويوم 4 نوفمبر الماضي، أعلن نجل الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجدها هناك.

ونشر وقتها محمد نجل ميار الببلاوي، صوراً لوالدته على سرير المرض داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بأمريكا، وعلق عليها قائلاً: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم" ولكنه لم يوضح في حينها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها الببلاوي.

ونفى محمد نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد شائعات نالت منها خلال الساعات القليلة الماضية، وقال "ماما معندهاش كورونا، ولو عندها مش هخبي".

وفي تصريحات لـ "الوطن"، قال محمد نجل ميار الببلاوي، إن والدته سافرت إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، مطالبًا محبي والدته بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.