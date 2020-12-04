ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والدراجات النارية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، 4 تشكيلات عصابية، اليوم، تخصصت في سرقة السيارات، والدراجات النارية، وحقائب السيدات، ضمن خطة استهداف العناصر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة المحلة بضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مُقيمين بدائرة قسم شرطة المحلة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر عجلة القيادة وإدارتها بمفك، مُتخذين من محافظات (الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (طبنجة وطلقتان من ذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب (15) جريمة بذات الأسلوب وحيازتهم السلاح المضبوط لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط عدد (15) سيارة.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مُقيمين بدائرة قسم شرطة زفتى، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، مُتخذين من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (طبنجة- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما السلاح النارى لاستخدامه فى ممارسة نشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.

وضُبط شخصان، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات اتخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (سلاح أبيض مطواة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات .

بالإضافة الى ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين، مُقيمين بطنطا، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (5) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وحررت المحاضر اللازمة واخطارت النيابات للتحقيق.