ضبط 3 تشكيلات عصابية عائلية للمخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 تشكيلات عائلية للإتجار فى المخدرات والسلاح فى شبرا الخيمة وشبين القناطر بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات وأحيلوا جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى والنقيب محمد حسام معاون المباحث من ضبط كلا من " ا ع ع " 34 سنه عاطل و زوجته " م ع ت" 31 سنه اثناء استقلالهما سيارة ملاكى قيادة الاول رقم " ط و ج 731 " وبتفتيشها عثر بحوزتهما على 7 قطع سلاح نارى "فرد خرطوش " و15 طلقه ومبلغ مالى 10 الاف جنيه وفى دائرة قسم اول شبرا الخيمه تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط كل من " ع ص ى " 43 سنه و " س ب " 44 سنه ربة منزل وتربطهما علاقه صداقه وبحوزتهما بندقيه خرطوش و150 جرام هيروين ومبلغ مالى 2850 جنيه وهاتفين محمول.

كما تمكن المقدم ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من القبض على كلا من " ع ف م " 20 سنه و " ا م ف " 21 سنه عاطلان وبحوزتهما 250 جرام استروكس ومبلغ مالى بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.