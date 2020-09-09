ضبط 8 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السارات والدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط ( عدد 7 تشكيلات عصابية ) وذلك على النحو التالى :

التشكيل الأول : ضبط (9 عاطلين "لخمسة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبإسلوب توصيل الأسلاك متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (قطور - السنطة - كفر الزيات - طنطا – المحلة - بسيون بالغربية – قويسنا - بركة السبع - شبين الكوم بالمنوفية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مسدس صوت - فرد خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب عدد (32) حادث بذات الإسلوب وحيازتهم الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط عدد (32) دراجة نارية .

التشكيل الثانى : ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (10 جرام لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية "بدن لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) حوادث بذات الإسلوب بدائرة قسم ثان طنطا وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات "عدد 4 هواتف محمولة".

التشكيل الثالث : ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة متخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل ملك أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (واقعتين بذات الإسلوب) بدائرة مركز السنطة والسيارة المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (بوابة حديدية - 9 أبواب خشبية - 17 ضلفة زجاج - 20 نافذة خشبية - 7 أبواب ونوافذ - محراث حديدى - 2 فأس) .

التشكيل الرابع : ضبط ( عاطلان ، مُقيمان بالمحلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (7) حوادث بذات الإسلوب بدائرة أقسام ومراكز شرطة (أول وثان وثالث المحلة وأجا بالدقهلية) وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات (عدد 7 دراجات نارية)

التشكيل الخامس : ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم وإعترفوا بإرتكابهم (واقعتين بذات الإسلوب بدائرة قسم ثان المحلة) وبإرشادهم تم ضبط الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات (عدد 2 هاتف محمول) .

التشكيل السادس: ضبط ( عاطلان "لهما معلومات جنائية" مُقيمين بالمحلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما وإعترفا بإرتكابهما (عدد 3 واقائع بذات الإسلوب بدائرة قسم أول المحلة) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (عدد 3 هواتف محمول) .

التشكيل السابع : ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) حوادث بذات الإسلوب بدائرة مركزى زفتى بالغربية - قويسنا بالمنوفية) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (عدد 4 دراجات نارية) .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

§ تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (تاكسى أجرة)، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسى – عاطلان – سائق "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

§ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وإعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار"، كما أرشد المتهمين عن (صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط عدد (3) سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه .

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.