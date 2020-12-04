الآثار: فستان ملكة الموكب سترتديه ممثلة مشهورة.. والتنظيم لا يخصنا

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل جديدة فيما يخص الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فستان "ملكة الموكب"، التي من المفترض أن تتقدم موكب المومياوات الملكية عند خروجه من المتحف المصري بالتحرير متوجها إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقال المصدر لـ"الوطن": "هناك شركة منظمة مسئولة عن كل التفاصيل الخاصة بالموكب، ومسئولية الوزارة إشرافية لضمان خروج الموكب بالشكل الأمثل بما يتناسب مع حدث سيشهده الملايين حول العالم، وبما يليق باسم مصر، وهناك خبراء ومتخصصون تابعوا كل تفاصيل الحدث بما فيها الأزياء، والفستان المشار إليه هو تصميم موجود ومتاح اقتناؤه من المتاجر الإلكترونية".

وأشار إلى أن الموديل التي نشرت الصورة لم تكن سوى مجرد "راكور"، لضبط الإضاءة عليها أثناء البروفات، تمهيدا لتصوير الفيلم الدعائي، لذا لم تكن بالهيئة الكاملة، موضحا أن من سترتدي الفستان وجه مصري أصيل وممثلة مشهورة هي الفنانة سوسن بدر، التي ستتقدم الموكب في صورة ستبهر العالم.

مصر تستعد لنقل المومياوات الملكية

حالة من الجدل أثارتها صورة مسربة من بروفات حفل نقل المومياوات الملكية المنتظر خروجها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، نشرتها الموديل علياء هيكل، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي ترتدي زيا فرعونيا، وعقبت: "ملكة مصر.. فستان تصل قيمتة لـ٣٠ إلف دولار".

وتستعد مصر للحدث العالمي الضخم وهو نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصر القديمة وبعظمة التاريخ المصري القديم يشهده العالم أجمع، حيث يتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، في موكب ملكى "مهيب" سيظهر جزءا بسيطا من الاحتفالية التى ستبهر العالم كله.