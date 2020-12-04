نجل الوزير السابق عن دهس موظف بالمحكمة: كنت متخانق مع صاحبتي ومش مركز

على مدار 3 ساعات متصلة أمام جهات التحقيق، اعترف نجل وزير الاستثمار في حكومة المهندس إبراهيم محلب بتفاصيل جريمته قائلا: "كنت متخانق مع صديقتي قبل الحادث بنصف ساعة وكنت سايق العربية ومش مركز في الطريق، وكمان المجني عليه كان بيعدي الطريق من قدام العربية مباشرة ومعرفتش أتحكم في الفرامل".

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل تحت تأثير المخدر، وتعاطي المخدرات، خلال جلسة تحقيق جديدة بعد أن أثبت تحليل المخدرات في الطب الشرعي أن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر، وقال المتهم: الطريق كان مفتوح وكنت ماشي بسرعة والموظف المتوفى هو اللي قطع الطريق أمامي وحاول يعدي بسرعة وأنا حاولت مفاداته بس معرفتش".

وبعد اعتراف المتهم في جلسة تحقيق مدتها ساعة و30 دقيقة قررت النيابة إعادته إلى محبسه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم هو نجل "أشرف. س" وزير الاستثمار الأسبق في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه وخضع للفحوصات التي أثبتت تأثره بتعاطيه المواد المخدرة أثناء الواقعة، إذ كان يستقل سيارة ماركة "بي إم دبليو إكس 3"، تسير بسرعة جنونية تجاه الشاب الأربعيني، حتى دهسه.

تحفظت أجهزة الأمن على السيارة، ولاحقت المباحث المتهم حتى تمكنت من القبض عليه، بعد ساعات من تنفيذ الحادث، وذلك من خلال تتبع أرقام لوحة السيارة التي تهشم الجزء الأمامي منها، وتبين أن عمره 19 عاما، ونجل وزير سابق.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ناقشت شهود العيان حول الحادث، الذين أدلوا بمواصفات السيارة التي كانت متجهة في الطريق المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، وكان يسير بسرعة جنونية، وبدأ فريق بحث من ضباط مديرية أمن الجيزة، فحص السيارات المشابهة للمواصفات، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم وبيانات السيارة التي تطابقت مع أقوال شهود العيان وألقي القبض على المتهم. بعد ساعات من الحادث.