منى زكي: المخرجين سبب عشقي للسينما.. وحلم التمثيل بدأ من "الزوجة 13"

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها البالغة لتكريمها في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن فرحتها بالجائزة، جعلتها تنسى أن توجه الشكر لزوجها الفنان أحمد حلمي، والمنتج محمد حفظي رئيس الدورة الحالية من المهرجان.

وقالت منى، إن المخرجين هم أصحاب الفضل عليها بداية من شريف عرفة ومحمد خان ومحمد ياسين، وغيرهم من الذين عملت معهم، مؤكدة أنهم سبب حبها وعشقها للسينما، مشيرة إلى أن أحلامها في دخول مجال التمثيل منذ طفولتها، بدأت عندما رأت فيلم "الزوجة 13" لرشدي أباظة.

وتحاور حاليا الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لإحياء حفل افتتاح المهرجان إقامته فى دار الأوبرا المصرية، إذ قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" التي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.