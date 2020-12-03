"علوش" عن تكريم منى زكي بمهرجان القاهرة: معجونة بالموهبة واستثنائية

وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة تهنئة للفنانة منى زكي، التي تم تكريمها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وكتبت علوش، عبر حسابها على موقع انستجرام، مصحوبة بصورة للفنانة منى زكي لحظة تكريمها، قائلة، "حبيبتي ألف مبروك التكريم، تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لإنك كنت حاطة روحك فيه".

واستطردت، "كل مشهد كوميدي أو تراجيدي في السينما في المسرح أو في التلفزيون، تستحقي التكريم وحب الناس وتقدير المختصين لأنك دؤوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة، وإنسانة استثنائية".

وردت الفنانة منى زكي، على كلمات كندة علوش، بتوجيه الشكر لها وعبرت عن امتنانها لما قالته قائلة، "شكرًا ياحبيبتي".

وقالت الفنانة منى زكي، إن حصولها على جوائز كثيرة أمر يقلقها ويخيفها ويقلقها، وذلك على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث تشهد هذه الدورة تكريم النجمة منى زكي مع السيناريست وحيد حامد.

وأضافت "زكي"، "الجوائز الكثيرة بتخوفني، لما عرفت إني هتكرم النهاردة، كان كل اللي جوايا تساؤلات وقلق عن أعمالي المقبلة وهل هلحق أحقق ده وأحقق إنجازات أعلى، وأشياء من هذا القبيل، فده يقلقني ويخيفني ويسعدني أيضًا".

وأشارت الفنانة، إلى أنها عندما كانت تعمل في الماضي في مسرح الهناجر، وهو مسرح تجريبي، كانت تمر من أمام دار الأوبرا المصرية، "كنت بقول يارب هل هقف في يوم من الأيام على الخشبة دي، الحمد لله الحلم تحقق ووقفت قبل كده وهقف تاني".

وتابعت، "ده يبين للواحد لما الشخص يبقى عاوز حاجة ويحط هدف قدامه ويشتغل على نفسه ده بيقدر يوصله ويحققه".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.