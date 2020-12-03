ليلى علوي تهنئ منى زكي بتكريمها في "القاهرة السينمائي": مجتهدة ودؤوبة

هنأت الفنانة ليلى علوي، النجمة منى زكي عقب تكريم الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 42، والذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقالت "علوي"، "مبروك للجميلة الدؤوبة المجتهدة منى زكي على التكريم، وإن شاء الله دورة المهرجان هذا العام ستكون ناجحة بكل المقاييس".

وأعربت "علوي"، عن سعادتها البالغة بتكريم السيناريست القدير وحيد حامد، حيث ذكرت أنه رمز من رموز الفن المصري لأعوام كثيرة، "دايما مخلص في عمله ودايما متجدد وقريب من الناس كلها، مش طبقة معينة فقط، ومهموم بقضايا بلده وقضايا التوعية، نفسي يرجع يكتب تاني ويعمل حاجات تفيد المجتمع العالمي مش المصري بس لأن أعماله تهم العالم كله".

وتابعت: "وحيد حامد من الشخصيات الجميلة العزيزة على قلبي اللي بتفاؤل فيها أني أشوفه في العام الجديد، عندي 9 أجندات في كل أجندة كاتب بشرى في بداية السنة، حتى لما يبعت حاجة على الواتس أب، الكلمة بتاعته بتبقى مختلفة، ولها معنى وتسعد القلب والروح"، موضحة أن وحيد حامد يختار مخرج أعماله بعناية فائقة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني. وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.