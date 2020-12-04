أكاديمية الفنون تستضيف ندوة لمواجهة العنف ضد المرأة الأحد المقبل

تستضيف أكاديمية الفنون، ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"، في الواحدة ظهر بعد غد الأحد، بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة، كل عام، بدءا من 25 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر، والذي يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتدير الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، الحوار الذي سيشارك فيه النائبتان مايسة عطوة وهند رشاد عن مجلس النواب 2021، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة، والكاتبة الصحفية هبة باشا، وذلك لمناقشة أهم التشريعات المزمع مناقشتها تحت قبة امجلس النواب، لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وكيفية التعامل معه، والدور المجتمعي لحمايتها في ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة، وتأكيدا لتوافر الإرادة للسياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.

وتحت شعار "كوني"، أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة "الـ16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم، وتشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار الأسر، وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لإيجاد حلول جذرية لها، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها، وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وأشارت رئيس المجلس، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير، ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة، ينظم هذا العام، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية.