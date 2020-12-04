منى زكي تحكي موقفا محرجا: وقفت أمام محمد صبحي ولينين الرملي دون تحضير

استرجعت الفنانة منى زكي، ذكرياتها مع الفنان محمد صبحي، خلال ندوتها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تديرها الإعلامية ريا أبي راشد، مشيرة إلى أنها كانت تمثل في مسرح المدرسة، ولم تكن تنتوي الالتحاق بمجال التمثيل.

وأوضحت أن دخولها عالم الفن، بدأ عندما أعلن الفنان محمد صبحي، عن احتياجه لممثلين من أجل مسرحيات جديدة، وكانت من المعجبين به، وتريد أن تشاهده فقط، وبالفعل ذهبت أمام اللجنة التي كان بها صبحي والكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، وكانت سعيدة رغم أن الموقف محرج.

وأشارت منى، إلى أنها دخلت بدون تحضير، وطلب منها محمد صبحي، أن تذاكر مشهد وتأتي بعد يومين، وحضرت مشهد من مسرحياته مع شريهان وذهبت له.

وتحاور حاليا الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لإحياء حفل افتتاح المهرجان إقامته فى دار الأوبرا المصرية، إذ قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" التي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.