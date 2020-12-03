عرض "ستاشر" في مهرجان القاهرة السينمائي بحضور صناعه

يُعرض الفيلم المصري القصير، الفائز بجائزة السعفة الذهبية، ضمن فعاليات مسابقة "سينما الغد" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 8 من ديسمبر الجاري في تمام الرابعة والنصف مساءً بقاعة سينما الهناجر.

وكان الفيلم قد حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "كان" السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى، كما حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي سادس جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.

وعبر المنتج مارك لطفي، في بيانٍ صحفي، عن فخره وسعادته التي لا توصف بالجائزة مضيفًا أن: "سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة ومن خلال تكويناته حكي قصة مركبة بتلقائية وبساطة، وأظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريبًا، وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم".

وقال المنتج محمد تيمور إن الجائزة تاريخية بكل المقاييس وهو عاجز عن التعبير عن شعوره عنها بأية كلمات ممكنة.

الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو " وللمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم والمنتج مهاب شهاب.

الجدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم في بلده مصر كان في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وكان سامح علاء، مخرج فيلم "ستاشر"، قد قال إنه لم يكن يتخيل أن يفوز بجائزة السعفة الذهبية، لافتًا إلى أنه فاز بعد المنافسة في تصفيات نهائية ضد 11 فيلمًا من بين 4 آلاف فيلم.

وأضاف علاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc"، أن الفيلم مستقل ويشارك بعض العاملين فيه كأول مرة في عمل فني، حيث بدأت تحضيراته منذ عامين في محاولة لجمع التمويل، متابعًا: "جمعنا جزءً من التمويل من الجانبين الفرنسي والمصري، والميزانية كانت ضئيلة لأن المنتج هو شاب متحمس لكنه ينتج لأول مرة في حياته".

واحتفى به الإعلامي أحمد فايق قائلًا: "إنت محمد صلاح الجديد بتاع مصر"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "أنا بحبه لكن مش للدرجة دي".

وتابع، أنه عاش في القاهرة حتى سن 25 عامًا، ثم سافر إلى جمهورية التشيك للدراسة ثم سافر إلى فرنسا للحصول على ماجستير في الإخراج السينمائي، لكنه متمسك بعمل أفلام في مصر بسبب وجود حكايات كثيرة يريد التحدث عنها وعرضها في أفلام، وأهدى الجائزة إلى المخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، معتبرًا أن أعماله كانت أكبر من أي جائزة.