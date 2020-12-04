وأنت في بيتك.. كيف تحصل على رخصة استيراد الأجهزة الإلكترونية أون لاين؟

أصبح بإمكان نحو 5 آلاف مستورد، إنهاء كل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح الخاصة بمنتجه الذي يرغب في استيراده ومعرفة كل الرسوم، دون الخروج من منزله، وذلك بعد أن أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد https://digital.tra.gov.eg/ والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات، وإجراءات الإفراجات الجمركية، والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

وترصد "الوطن"، تفاصيل الخدمة الجديدة وكيفية الحصول عليها.

1- خدمات تراخيص الطيف الترددي، وخدمات اعتماد النوع، وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات.

2- تعمل البوابة الإلكترونية الجديدة لخدمات الاستيراد، على توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات، حيث يمكن للمستوردين (شركات /أفراد) اختيار الخدمات المراد الحصول عليها وتقديم المستندات اللازمة والقيام بعملية الدفع ومتابعة حالة تنفيذ الخدمات لحين الحصول عليها.

3- البوابة الرقمية الجديدة تأتي تماشيًا مع توجه الدولة في تحقيق التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال، وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة المستخدمين مدعومة بآليات الشمول المالي.

4- تهدف الخدمة التيسير على مستخدمي البوابة الجديدة، الانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

5- أتاح الجهاز جميع خدماته المقدمة لعملائه من المستوردين (37 خدمة) والتي يستفيد منها أكثر من 5.000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كافة أنواع معدات الاتصالات التي تغطي احتياجات السوق المصري سنوياً.

6- أصدر جهاز تنظيم الاتصالات، دليلا لمستخدمي البوابة الإلكترونية الجديدة، والذي يحتوي على كيفية التسجيل والحصول على الخدمات، وكذلك جميع التفاصيل التي تيسر على العملاء استخدام الخدمات، وذلك على الموقع الرسمي للجهاز.

7- حدَّث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الموقع الرسمي الخاص به لتيسير الحصول على الخدمات التي يقدمها من خدمات الاستيراد، والتقدم بشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات ومتابعة مؤشرات السوق والجودة.