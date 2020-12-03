اعتبارا من يناير.. "تنظيم الاتصالات" يقدم جميع خدماته إلكترونيا

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg، لتقديم جميع خدماته "الاستيراد والتراخيص" لكل المتعاملين "شركات- أفراد"، بشكل سهل وآمن، في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، ليساعد في التيسير على المستوردين، والانتهاء من الإجراءات، والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان، بجميع المستوردين المتعاملين مع الجهاز القومي، سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على "البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص"، علماً بأن عملية التسجيل متاحة الآن، لمن لم يسجل، وبدون أي مصروفات، وسيتم وقف التعامل المباشر مع المستوردين (حضور شخصي)، اعتبارا من 31/12/2020.

جدير بالذكر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدأ في تقديم الخدمات إلكترونيا، من خلال البوابة الرقمية للجهاز لجميع المستوردين، الذين أتموا إجراءات التسجيل بنجاح على البوابة، وبذلك فهم ليسوا في حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.

وحرصا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتيسير على جميع المتعاملين، نشر الجهاز على موقعة الإلكتروني "دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص"، حيث يوضح الدليل بشكل بسيط وواضح ما يلي:

كيفية إنشاء حساب (يتم إنشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف) كيفية الحصول على الخدمات، من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات (يتم متابعة حالة الطلب من خلال الحساب) يمكن الاطلاع على "دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص"

وفى حالة وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 155.