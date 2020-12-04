فرنسا: سياسة تركيا عدائية ونعمل مع مصر من أجل استقرار المتوسط

أكدت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، اليوم، أن سياسة تركيا في المنطقة عدائية، وأنها تعمل مع مصر من أجل استقرار منطقة المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أنها تعمل مع مصر، "لدفع الحوار الليبي إلى الأمام"، مشيرة إلى أن شراكتها مع مصر استراتيجية.

وأضاف "الإليزيه": "نتحدث في ليبيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ومع غالبية الأطراف لإنجاح الحوار ضمن الأمم المتحدة".

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، خصوصاً بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومؤخراً جراء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

لكن التوتر تفاقم في أكتوبر، عندما شكّك رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بـ"الصحة العقلية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أردوغان، اليوم، أن فرنسا التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك، المكلفة بإيجاد حلّ للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا، "فقدت دورها كوسيط" بعد أن تبنى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية قرارات مؤيدة للانفصاليين التابعين لأرمينيا في ناجورنو كاراباخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي إشارة واضحة إلى ممارسات الحكومة التركية وتبعاتها، أكد ماكرون، في سبتمبر الماضي، أن "الشعب التركي، وهو شعب عظيم، يستحق أمراً آخر".