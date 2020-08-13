سفير فرنسا بالقاهرة: نكثف جهودنا لتعزيز توافد السياح الفرنسيين إلى مصر

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إنه قد تحدث مع وزير الآثار قبل أيام قليلة باستنئاف الرحلات الجوية وهذا هو الحال منذ أول يوليو، ومن الضروري لأن تكثيف هذه الرحلات والعمل على تسييرها وفقا لإيقاع يومي، ويجب أيضا وهذا ما قد يستغرق بعض الوقت أن يتم رفع القيود المتعلقة بالدخول إلى مصر أو فرنسا بحيث يكون انتقال المسافرين بين فرنسا ومصر انيابيا ومنتظما بين الدولتين.

وأضاف "روماتيه" خلال استضافته ببرنامج "خاص" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على ثقة بأنه وابتداء من الخريف المقبل وبعد هذه الصدمة القوية جدا المتعلقة بحالة العزل التي عاشها الفرنسيون هذا بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها هنا كحظر التجوال وغيره، وهناك ثقة بأن الفرنسيين سيعودون لمصر.

وأكد أن التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الدفاع هو عنصر أكثر أهمية لعلاقة شاملة ولشراكة استراتيجية قائمة بالفعل بين مصر وفرنسا، ونعتبر مصر شريكنا الكبير في المنطقة، وتلك الشراكة تغطي الكثير من المسائل في قطاعي الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن تحديث الإدارة المصرية والتدابير التي تتخذها القيادة السياسية حاليا، حيث تم توقيع اتفاقيات في هذا الإطار عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بداية عام 2019، وتم وضع تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة والتي يتخرج منها كبار المسؤولين في فرنسا، والأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر التي توفر تدريبا للكوادر العليا في مصر، حتى قررت الإدارة الفرنسية إقامة شراكة وتقديم عدد من مناهج التدريب، والأمر لا يتعلق بتطبيق في مصر، وما تقوم به فرنسا من خبرات في ذلك المجال جاء بناءً على توقيع اتفاقيات بين المدرسة الوطنية للإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بينما هناك تباطؤ قليل في تطبيق تلك الاتفاقية بسبب فيروس كورونا، وسيتم استئناف العمل خلال الأسابيع المقبلة من أجل استئناف هذا التعاون.