تارا عماد: فخورة بمشاركة فيلم غزة مونامور في "القاهرة السينمائي"

أعربت الفنانة تارا عماد، عن فخرها بعرض فيلم "غزة مونامور"، في مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42، لافتة إلى أنه فيلم فلسطيني، وفخورة بعرضه في مصر.

وقالت تارا، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، إنها شاهدت منذ فترة قريبة فيلما فلسطينيا آخر وهو "200 متر"، وأعجبت به جدا.

ودعت الجميع إلى مشاهدة فيلم "غزة مونامور"، لأنه من الأفلام الجيدة، وهي سعيدة بترشيحه في الأوسكار، ويجب أن تشارك الأفلام الفلسطينية في المهرجانات الدولية.

وأكدت أن الأفلام المصرية والعربية حقيقية جدا، ولدينا الحضارة التي تسمح لنا بابتكار أفكار وصناعة أفلام تستحق الحصول على جوائز، وهناك العديد من الأفلام التي حصلت على جوائز في وقت سابق.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم"، والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.