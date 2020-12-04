الرياض: نقدر جهود الكويت وواشنطن لتقريب وجهات النظر حيال أزمة الخليج

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، إن بلاده تقدر جهود الكويت وواشنطن لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وأضاف بن فرحان: نتطلع أن تكلل جهود الكويت وواشنطن بالنجاح لما فيه مصلحة المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، قال في وقت سابق، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.

وأضاف المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على شبكة "آر تي" الإخبارية الروسية، أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات.

وكانت الكويت، أعلنت في وقت سابق، اليوم، إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الخارجية الكويتي، وزير الإعلام بالوكالة أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح الصباح، أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضاف الوزير الكويتي: "في هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".