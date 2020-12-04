النمسا تسجل 3815 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 3815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 297 ألفا و245 حالة، وقد تعافى منهم 243 ألفا و775، بينما توفي 3651.

وأوضحت الوزارة النمساوية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المستشفيات بلغ 3980 حالة، منها 642 في العناية المركزة.

وأضافت الصحة النمساوية، أن أعلى الإصابات جرى تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 746 حالة، يليها النمسا السفلى 635، والعاصمة فيينا 614 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وعددها 123 حالة.