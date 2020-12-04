عاجل.. إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد كتب: الوطن 06:23 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020 قرر مجلس الوزراء إلغاء كل الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بداية من غدٍ السبت. وسنوافيكم بالتفاصيل.. اقرأ المزيد: الحكومة تخطط لزيادة سرعات الإنترنت في 2021: تصل إلى 40 ميجا الحكومة تنفي تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة الحكومة الأمريكية: تم رصد هجمات إلكترونية لسرقة أسرار لقاح كورونا "التعبئة العامة والإحصاء": الحكومة واجهت معدلات الفقر بطريقة حاسمة 10 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين: انخفاض الفقر وزيادة الرواتب الحكومة مجلس الوزراء الهيئات الشبابية