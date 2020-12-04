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محمود مسلم

عاجل.. إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد

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الوطن
06:23 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
عاجل.. إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد

قرر مجلس الوزراء إلغاء كل الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بداية من غدٍ السبت.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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