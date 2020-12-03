"التعبئة العامة والإحصاء": الحكومة واجهت معدلات الفقر بطريقة حاسمة

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر كانت مرتفعة في بحث الدخل والإنفاق لعامي 2017/2018، والحكومة عانت كثيرا، وأخذت هذا الأمر توجيها لها، لمواجهته بطريقة حاسمة، والأرقام المعلنة اليوم، ثمار لجهود الحكومة خلال العامين الماضيين، والرغبة الصادقة في الإصلاح تبدأ في مصارحة المجتمع بالإحصاءات المؤثرة.

وأضاف "بركات"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن المسح الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بشأن الدخل والإنفاق، كان يُجرى كل خمس سنوات، ولكن نظرا لأهميته أصبح يُجرى كل عامين.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا البحث يوفر قاعدة بيانات تعكس الكثير من الأمور على أرض الواقع، مثل أنماط الإنفاق، ومستويات المعيشة للأسر المصرية، مؤكدا أن الأرقام والبيانات الناتجة عن هذا البحث تعتبر بوصلة للحكومة لمواجهة الفقر.

وأكد، أن البحث أُجري على نحو 26 ألف أسرة، ممثل فيها كل المحافظات، لتمثل المجتمع المصري بكافة أنواع وأشكاله، والباحثيون يزورون الأسر خلال فترة البحث، في الصيف والشتاء، وتكون هناك 8 زيارات للأسرة في العام لرصد العديد من التغييرات في الأسعار والدخل، والدعم الذي تحصل عليه الأسر سواء من الحكومة أو المؤسسات الأخرى، وأيضا الهدايا التي تحصل عليها الأسرة من الخارج.

وأوضح، أن هناك تطوير لآليات القياس وفقا لكل المعايير الدولية، والجهاز حاليا أصبح لا يتعامل بالمستندات الورقية، ولكن يستخدمون الـ"التابلت"، ما يحقق متابعة ميدانية فورية مع الباحثين، ويحقق السرعة أيضا.

وشدد "بركات"، على أن الجهاز ينفذ استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء في مصر، والدكتور مصطفى مدبولي، صدق على إنشاء لجنة عليا لإدارة هذا العمل، والذي يعتبر مهما جدا لتنسيق كل جهود أجهزة الدولة لمنع التضارب والازدواجية في البيانات، والتعامل معها بطريقة مركزية.