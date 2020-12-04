وزير الخارجية الأمريكي: قتلنا قاسم سليماني لنظهر لإيران الخط الأحمر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تأمل بحل الأزمة الخليجية، مشيرا خلال مداخلة في منتدى "حوار المنامة"، إلى أن إيران، وصلت لنسبة تخصيب 20%، وهو ما يعني انتهاكا للاتفاق النووي.

وأضاف بومبيو، أن دعم إيران لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، هجر الكثير من الشعب السوري، موضحا أنه على إيران، أن تتصرف كبلد طبيعي بعيدا عن سلوكها الخبيث.

وأشار الوزير الامريكي، إلى أنه "علينا التصدي لميليشيات إيران، التي هي من نواقص الاتفاق النووي"، موضحا أن بلاده قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، "لنظهر لإيران الخط الأحمر".

وتابع بومبيو: "حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسيا واقتصاديا"، موضحا أن نظام إيران، يرهب شعبه ويروج للإرهاب في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن دولا ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل.