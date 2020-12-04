"وجودك بيهون المشوار".. برنامج تدريبي جديد لممرضي وحدات الغسيل الكلوي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "وجودك بيهوِّن المشوار" لممرضي وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية الأمريكية متعددة الجنسيات.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج التدريبي يشمل مناقشة الكثير من الموضوعات الهامة في مجال التمريض والرعاية الطبية للمرضى وخاصة مرضى الغسيل الكلوي، حيث سيدور حول دور التمريض في اتخاذ القرارات العلاجية لمرضى الغسيل الكلوي، وكيفية استخدام إحدى العلاجات الدوائية لعلاج فقر الدم الناتج عن الفشل الكلوي، بالإضافة إلى الرعاية الطبية النفسية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي الدموي.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج يشمل تدريب 100 من أفراد أطقم التمريض العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، على مدار أربعة أيام غير متتالية، يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر ديسمبر الجاري، مؤكدة أهمية وتقدير دور التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لما له من دور حيوي يقوم به تجاه المرضى ومساعدتهم في الحصول على خدمة صحية متميزة ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن هذا البرنامج التدريبي ضمن عملية التطوير المهني والمستمر للكوادر البشرية بالهيئة ومنشآتها الصحية المختلفة.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بالشأن الصحي والارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لأفراد التمريض بهدف تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مختلف الأقسام بتلك المنشآت الصحية كـ "الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وحضانات الأطفال المبتسرين، والكلى الصناعي، والانعاش القلبي الرئوي، ومكافحة العدوى"؛ وبما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من التميز لجميع المصريين من خلال المنظومة الجديدة "مستقبل صحة مصر".