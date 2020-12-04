المتحدث باسم "تحيا مصر": سنخاطب العالم بحملة جديدة من أجل الإنسانية

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف نهاية الشهر الماضي بتكثيف نشاط صندوق تحيا مصر، وتم العمل على تكوين أكبر قافلة إنسانية في التاريخ، كما جرى تجهيز القافلة بمليون بطانية و2000 طن من الدواجن، و3 آلاف من المواد الغذائية الجافة في شكل عبوات.

وأضاف "مختار"، خلال تقرير مصور له بقلعة صلاح الدين، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المساعدات جرى توزيعها على مليون أسرة استعدادا لدخول مصر فصل الشتاء، كما جرى تسجيل تلك الأرقام القياسية في موسوعة جينيس: "أهم ما يميز تلك الأرقام أنها أرقام قياسية في الخير مش مجرد محاولة عادية بمقاييس جينيس".

وأوضح أنه جرى تسجيل رقمين قياسيين بأكبر قافلة دواجن ومواد غذائية جافة، حيث أن الرقم القياسي الهولندي كان بتسجيل أكبر قافلة شاحنات وعربات فارغة وليست محملة بالمواد الغذائية أو ما يتعلق بخدمة الإنسان كما فعلت مصر: "الرقم القياسي الهولندي ظل 16 عام بدون أي محاولة لتحطيمه، والحمد لله بعد 16 سنة قدرنا نكسر الرقم ده".

وأكد أن مصر ستخاطب العالم كله بحملة جديدة تحت عنوان "نتشارك من أجل الإنسانية، والهدف الرئيس حاليا هو أن كل الموجودين على سطح الكرة الأرضية من حقه ممارسة دوره كمساعد لأي شخص محتاج أو غير قادر، كما أن حقوق الأسر الأولى بالرعاية الحصول على ما يتمنوه.

وأشار إلى أن ما ميز تلك القافلة هو التنوع بين الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بالإضافة للتنمية الاقتصادية، كما تم توفير أدوات مرنة لتجهيز ألفين عروسة، وجاري تنفيذ ذلك حاليا: "هنزور كل محافظات الجمهورية وصولا بتجهيز هؤلاء".

وتابع: "مبادرة كلنا جنبك هتوفر 1500 جهاز غسيل كلوى وتم الوصول لمحافظات البحيرة وأسيوط والأقصر، كما جرى العمل على مبادرة خاصة بجائحة كورونا منها يتم توفير الكمامات وأجهزة الغسيل الكلوى، وفي المبادرات الاقتصادية فهناك مبادرتين يتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي منها (تتلف في حرير) لتشجيع صناعة السجاد اليدوي، ودعم 50 ألف صياد بأدوات الصيد والملابس الواقية".