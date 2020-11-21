صندوق تحيا مصر يدعم صحة أسيوط بـ 45 ماكينة غسيل كلوي

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن صندوق تحيا مصر دعم مستشفيات المحافظة بـ 45 ماكينة غسيل كلوي ماركة بي براون، تم توزيعها على وحدات الكلي الصناعي بمستشفيات "ديروط المركزي، ومنفلوط والبداري والقوصية وأبنوب والغنايم وأسيوط العام والحميات"، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي بالنخيلة أبوتيج والحواتكة بمنفلوط والمناشي بديروط، لخدمة مرضي الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن ذلك تتويجا لجهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصريين ودعم القطاع الصحي بالأجهزة اللازمة وفي ظل تضافر الجهود التي تبذلها الدولة للإهتمام بصحة المواطنين، والدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة أسيوط تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة عملية إستلام ماكينات الكلي الصناعي، وتوزيعها للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لخدمة أهالي أسيوط.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق على تزويد مستشفى منفلوط بـ 8 أجهزة ووحدة الكلى بالحواتكه بـ 4 أجهزة ومستشفى ديروط 6 ماكينات و 5 للبداري و 3 ماكينات للقوصية و 3 لمستشفى ابنوب و 6 ماكينات لوحدة الغسيل الكلوي بالنخيلة و2 لمستشفى أسيوط العام و 2 لمستشفى الغنايم و 4 ماكينات لوحدة الغسيل الكلوي بالمناشي و 2 لمستشفى الحميات.

وثمن الدكتور محمد زين الدور الوطني لصندوق "تحيا مصر"، في دعم المنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والمساهمة في القضاء علي فيروس سي، ودعمها لصحة المرأة، وما اتخذته من إجراءات لصالح المواطنين في كافة المجالات علي مدار الأعوام السابقة، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية، وقيادتها، وشعبها العظيم، من كل مكروه وسوء.