آمنة نصير: تصريح زواج المسلمة بغير المسلم خرج عن سياقه

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول تصريحاتها بشأن زواج المسلمة بغير المسلم، قائلة: "ابتلينا بعدم أمانة الكلمة والحديث عن زواج المسلمة من غير المسلم حُرف وخرج عن سياقه".

وأضافت "نصير"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنها كانت تقصد من كلامها الرجل من أهل الكتاب وليس الكافر الوثني، والقرآن الكريم فرق بينهما.

وأشارت إلى أن زواج المسلمة غير المسلم منتشر في عدد من الدول الأجنبية، ولاحظت ذلك عند سفرها للخارج، "البنات بتشتكي برة"، لافتة إلى أن عدد من الدول العربية منتشر فيها الزواج المدني.

ولفتت إلى أن الدين الاسلامي آخر الأديان، وهو صالح لكل زمان ومكان، ولذلك ترك باب الاجتهاد لمن يملك باب الاجتهاد، ووجود دينين في البيت سيؤدي للبلبة.

وكانت تصريحات للدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عن جواز زواج المسلمة من غير المسل، أثارت الجدل.

وقالت نصير إنه يجوز زواج المسلمة من شخص غير مسلم، موضحة أن المقصود بغير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب، كما سماهم القرآن الكريم، ولا يعبدون الأصنام أو ينكرون وجود الله، ولكن لهم ديانة أخرى مختلفة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "توقيت الحدث"، المذاع على شاشة قناة "الحدث"، أنه في حالة زواج المسلمة بشخص غير مسلم يطبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج المسيحية أو اليهودية، بألا يكرهها على تغيير دينها، ولا يمنعها من مسجدها أو يحرمها من قرآنها أو أداء صلواتها.

وأشارت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إلى أن الأولاد يتبعون في هذه الحالة ديانة الأب، ولذلك كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي، خشية أن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن للمسيحي واليهودي، ما يؤدي لانخفاض أعداد المسلمين.

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير أن قوامة الرجل تنقص إذا شاركت الزوجة في الإنفاق على المنزل، مستشهدة بالآية الكريمة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا"، إذا الإنفاق جزء أصيل من قوامة الرجل، من حيث النص.