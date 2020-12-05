التفاصيل الكاملة لفعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي

تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

المسرح الكبير

12:15 فيلم "تكفير" على المسرح الكبير

3:00 "نادية الفراشة" المسرح الكبير

6:00 "شرطة" المسرح الكبير

المسرح الصغير

12:30 ميلوديا المورفين 2020 المسرح الصغير

3:30 التربة الحمراء المسرح الصغير

6:30 ازرع الريح المسرح الصغير

9:30 علي طول البحر المسرح الصغير

مسرح الهناجر

12:30 الحرب والسلام مسرح الهناجر

3:30 سينما الغد 1 مسرح الهناجر

7:00 تفاح مسرح الهناجر

10:30 هذه رغبتي مسرح الهناجر

مسرح We

6:30 أرواح فيلليني مسرح We

9:30 عمار مسرح We

أوديون 1

1:30 أحد تلك الأيام أوديون 1

4:30 بيت الذاكرة أوديون 1

7:30 ترتيب جديد أوديون 1

10:00 حظر تجول أوديون 1

أوديون 2

1:00 موجول ماوكلي أوديون 2

4:00 حقيقة أوديون 2

7:00 خريف التفاح أوديون 2

10:00 ذهب أوديون 2

جدول الفعاليات في "أيام القاهرة لصناعة السينما"

11:00 حوار مع الممثل البريطاني روفوس سيويل دار الاوبرا المصرية

12:45 محاضرة أ/ هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج مروان حامد دار الاوبرا المصرية

2:30 حلقة نقاشية عن الوعي الأخلاقي " هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعي؟ " دار الأوبرا المصرية

4:00 محاضرة يقدمها فريدريك أف مالمبورج فندق ماريوت -القاهرة

6:00 حلقة نقاشية " لقاء مع فريق شركة الإنتاج المستقلة The population فندق ماريوت - القاهرة