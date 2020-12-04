ليلى علوي: وحيد حامد قيمة فنية وإنسانية.. وتنظيم مهرجان القاهرة رائع

تحدثت الفنانة ليلى علوي، بتأثر شديد عن الكاتب وحيد حامد، قائلة: "الأستاذ وحيد، بخلاف قيمته الفنية، فنحن جميعا نحبه كبني آدم وإنسان وكاتب ومفكر، فكلمته خلال حفل الافتتاح، كانت مؤثرة للغاية في نفوس كل من شاهدها، والجميع دعا له، وإن شاء الله كل هذه الدعوات ستجاب، وأجمل ما في الكلمة كان شكره لكل الناس التي عمل معها وتعلم منها وتعاون معها، من مخرجين ومنتجين وزملاء وممثلين وممثلات".

وأضافت ليلى، في لقاء لها مع قناة "dmc"، على هامش إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، أن تنظيم المهرجان حتى الآن، أكثر من رائع، مثنية على المنظمين في حرصهم وإلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أن القاهرة، كانت متألقة حفل افتتاح النسخة الجارية من المهرجان، معربة عن سعادتها بالشكل المشرف للغاية الذي ظهر به حفل الافتتاح، وبحجم متابعته من قبل أغلبية محبي السينما والمهرجانات العالمية، فجميعنا نفخر بمهرجان بلدنا.

وتابعت: "سعيدة جدا للغاية بالعروض المقدمة بهذه النسخة من المهرجان، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة للغاية، وهناك زحام شديد أمام شباك تذاكر كل العروض حتى الآن، وأتوقع أن يزداد هذا الزحام خلال العروض المقبلة".

وأوضحت بطلة فيلم "حب البنات"، أنها سعيدة أيضا للغاية بمشاركة 10 أفلام مصرية ضمن مسابقات وفعاليات المهرجان المختلفة: "أمر يسعدني للغاية ويسعد كل الوطن العربي، فمصر محروسة، والحمد لله اننا قدرنا نعمل المهرجان بالشكل المشرف ده، في وسط كل هذه الظروف التي يعلمها الجميع، وتسببت في إلغاء الكثير من المهرجانات".

واستطردت بأن القاهرة مختلفة وبلدنا مختلف عن العالم كله، ويكفي الحب والحفاوة التي يشعر بها كل ضيوف المهرجان من العالم العربي ومن العالم أجمع، فالشعب المصري مضياف وكريم ويحب كل الناس، بالإضافة إلى عراقة مهرجان القاهرة وتاريخه الطويل وصفته الدولية الحقيقية التي تميزه عن الكثير من المهرجانات، فمصر مكانتها كبيرة، وحين يكون هناك فيلم مصري يشرف مصر وفنانيها في مهرجانات الخارج، فصداه يكون جيدا للغاية على قلوبنا جميع كصناع سينما مصريين.