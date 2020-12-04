رغم كورونا.. حفل خاص على هامش مهرجان القاهرة في مطعم بالزمالك

على رغم من التحذيرات القوية التى فرضتها الحكومة المصرية على مهرجان القاهرة السينمائي، بالابتعاد عن إقامة الحفلات الخاصة أو "after party"، خوفا من تفشى وباء كورونا مثلما حدث فى مهرجان الجونة والذي أصيب فيه أكثر من 20 فنانا بالفيروس، أقامت إحدى شركات الخدمات الإعلامية المتعاقدة مع مهرجان القاهرة السينمائي، حفلا خاصا ضم أغلبية نجوم الفن المصري والعربي فى أحد المطاعم الكبرى بالزمالك، والتى تم دعوة الفنانين فيها بدعوات خاصة.

ضم الحفل نخبة من الفنانين أبرزهم يسرا وإلهام شاهين ونيللي كريم وجومانا مراد وليلى علوى.

يذكر أن عرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامار"، انتهى منذ ساعات، بحضور عدد من الفنانين، منهم ليلي علوي، تارا عماد، أحمد مجدي، تامر حبيب، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بمصر الذي امتنع المصورون عن تصويره.

واختارت دولة فلسطين فيلم "غزة مونامور" للأخوين طرزان وعرب ناصر، لتمثيلها في المنافسة على جائزة الأوسكار، الأشهر سينمائيا في العالم، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزه رقم 93 في أبريل من العام المقبل، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة المختارة، المنافسة على أفضل فيلم أجنبي، مطلع العام المقبل.

ويحظى فيلم "غزة مونامور" بفرص كبيرة في الفوز، نظرا للاحتفاء الكبير به وجولته في المهرجانات حتى الآن.

واستحق "غزة مونامور" إشادات نقدية واسعة، بعد منافسته بمهرجانيّ فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، وتورونتو السينمائي الدولي بكندا، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المهرجانين هذا العام، حيث وصفته الصحافة الدولية مثل هوليوود ريبورتر، سينيوروب، سكرين ديلي وغيرهم، بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي، ووصفته لجنة التحكيم تورونتو بـ"الحكاية الشاعرية والدافئة والمحفزة للفكر عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية"، كما صفق جمهور مهرجان فينيسيا لأكثر من خمس دقائق بعد العرض العالمي الأول للفيلم.