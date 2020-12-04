10 معلومات عن أكبر قافلة إنسانية في العالم: 470 شاحنة ومليار جنيه

يحتفل صندوق تحيا مصر، بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم، والتي جرى إطلاقها منذ أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، لدعم مليون أسرة على مستوى الجمهورية، استعدادا لفصل الشتاء:

1- جرى تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني.

2- ضمت أسطول مواد غذائية وملابس لتوزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

3- القافلة قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة.

4- تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

5- وزعت القافلة مليون بطانية، جرى توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء.

6- وشملت القافلة 500 ألف قطعة ملابس، إضافة إلى 1500 ماكينة غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، وتوزيع 1000 كرسي متحرك.

7- تضم القافلة معدات وشباك وملابس وأحذية لدعم صغار الصيادين، والذي يبلغ عددهم حوالي 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

8- مساعدة الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، من خلال توفير التجهيزات الأساسية لنحو 2000 فتاة.

9- توزيع أجهزة ومعدات النول على 3000 أسرة في مختلف المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي، لتنشيط الحرف اليدوية ودعمها.

10- بلغت تكلفة المبادرة مليار جنيه، وهي مخصصة لخدمة مليون مواطن، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مبادرة مساعدات إنسانية على مستوى العالم.