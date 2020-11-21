صندوق "تحيا مصر" يدعم مستشفيات كفر الشيخ بـ15 ماكينة غسيل كلوي

دعم صندوق تحيا مصر، بعض أقسام الكلى بمستشفيات كفر الشيخ، بـ15 ماكينة للغسيل الكلوي، و10 أسرة وذلك ذلك فى ضوء تدشين "مبادره كلنا جنبك"، والتي وصلت اليوم السبت، إلى كفر الشيخ، وكان في استقبالهم جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ وتستمر المبادرة لمدة شهر.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، إن المديرية تسلمت 15 ماكينة للغسيل الكلوي و10 أسره للمرضى، وتم اعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، مضيفة أن ذلك فى ضوء خطة الوزارة للإهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

وقدمت سوسن سلام، الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، ولرئيس الجمهورية الرئيس، عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أنه يعمل على الارتقاء بمنظومة الصحة في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم إثر جائحة كورونا.

وشهد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، توزيع كراتين صندوق "تحيا مصر"، والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إلى أن هذه أكبر قافلة انسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من "موادًا غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين"، بالإضافة إلي عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسّرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

وتضم قافلة المساعدات الإنسانية 4 مبادارات رئاسية وهي مبادرة بالهنا والشفا (دواجن) وتحتوي على 14 ألف و 280 شنطة مُجمدات، وبالهنا والشفا (مواد غذائية) وتحتوي على 7 آلاف و 500 شنطة وجبات، بالإضافة إلى 2000 كرتونة، و "شتاء آمن" وتحتوي على 4 آلاف و 500 بطانية، إستعداداً لفصل الشتاء.