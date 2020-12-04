أوغلو يطالب أردوغان بكشف هوية حاكم تركيا الفعلي: يميني متطرف

وجه رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، طالبه فيه بكشف هوية الشخص الذي يدير البلاد في واقع الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مخاطبا أردوغان: "من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد؟ هل أنت من يدير البلاد أم بهجلي يا ترى؟"، في إشارة إلى رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي.

واعتبر أوغلو، أن بهجلي، يتحكم في مصير وزراء وقيادات حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مضيفا: "خلال العامين الماضيين، عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي، بات بهجلي، صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر، وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم".

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن مصادرها أن بهجلي، ينتمي إلى ما يسمى تنظيم "الدولة العميقة"، وهو تنظيم يخترق كل مؤسسات الدولة من الجيش إلى القضاء وصولا إلى الشرطة.