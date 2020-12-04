صندوق تحيا مصر يدخل جينيس للمرة الثالثة ويحطم 3 أرقام قياسية عالمية

دخل صندوق "تحيا مصر"، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، للمرة الثالثة، بعد تحطيم رقم جديد، وهو أكبر قافلة مساعدات إنسانية.

وأقام الصندوق احتفالية اليوم الجمعة، بمناسبة حصوله على الرقم الثالث في الموسوعة العالمية، وجاءت الأرقام القياسية الثلاثة كالتالي:

1- دخل الصندوق موسوعة جينيس، محطما رقما قياسيا خاص بأكبر حملة للتبرع للمواد الغذائية (300 ألف صندوق).

2- حصل الصندوق على رقمه الثاني في الموسوعة العالمية، بعد التبرع بأكبر كمية من الدواجن تقدر بـ2 مليون كيلو جرام من الدجاج، رغم اشتراطات جينيس الدقيقة جدا.

3- حطم الصندوق اليوم، رقما قياسيا جديدا، وهو أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم كانت موجهة إلى المحافظات الأولى بالرعاية.

وقال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن القافلة كانت مرشحة للحصول على 7 أرقام قياسية، وكان بها كميات هائلة تكفي لبعض الدول، وليس فقط المحافظات، والأرقام الأخرى المرشحة تخص الأجهزة الطبية، والمعدات، وغيرها من المساعدات.

وأشار الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس، إلى أن تسجيل رقم عالمي يعني أن تكون الأفضل في العالم، والأهم من الرقم القياسي، هو الدعوة للتنافس في عمل الخير، معربا عن شكره لكل العاملين في صندوق تحيا مصر.

وقال مقلد خلال الاحتفالية ان القافلة مرشحة لسبعة ارقام قياسية وليست ٣ ارقام فقط، موضحا أن إنجازات صندوق تحيا مصر أصبحت محط أنظار العالم.

واعلنت ادارة الحفل اضاءة برج خليفة بدبي بشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بالانجاز الجديد للصندوق.