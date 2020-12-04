بث مباشر.. احتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس

تقدم "الوطن" بثًا مباشرًا لاحتفالية صندوق "تحيا مصر"، بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وبدأ الضيوف بالتوافد على القلعة التي ستضيء بشعار حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"، ويستعرض الصندوق البرامج التي يعمل عليها عبر شاشات العرض.

ويحتفل "صندوق تحيا مصر"، اليوم، بتسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

يذكر أنه بهذه المناسبة سيجري إضاءة برج خليفة بإمارة دبي، باسم الحملة الجديدة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر أن يطلق الصندوق حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.

ويشارك في الاحتفالية وزراء السياحة والأثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.