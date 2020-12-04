القباج لـ"الوطن": فخورة بالعمل مع صندوق تحيا مصر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعمل بالتشارك في صندوق تحيا مصر خلال المشروعات المقبلة خصوصا بعد النجاح الذي حققه الصندوق من خلال التسجيل لثلاث أرقام قياسية في موسوعة جينيس بالتعاون مع الوزارة وكافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت القباج في تصريحات لـ "الوطن" على هامش احتفال صندوق تحيا مصر بقلعة صلاح الدين الأيوبي أنها فخورة بالتشارك والعمل مع صندوق تحيا مصر، وأن مصر كلها تفخر بهذا الإنجاز مشيرة إلى أن ما رأته من فرحة لأهالي القرى ومدى تعاون المحافظين والمحليات لمواصلة الشراكة بين الوزارة وصندوق تحيا مصر.

وتابعت أن القافلة لا تحتوي على مساعدات غذائية فقط إنما هناك مساعدات إنتاجية مثل الأنوال مشيرة إلى أن الوزارة ستستكمل الأنوال إلى ٤ آلالف نول وغيرها.

وكانت قد نظمت القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمت أسطول مواد غذائية وملابس سيجرى توزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

والقافلة قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.