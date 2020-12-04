السيسي للعاملين بمشروعات الطرق: اللوب ميبقاش أقل من 3 حارات لتقليل الحوادث

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة ومنها محور "مصر الجديدة- رمسيس"، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بكوبري السادس من أكتوبر.

واطلع رئيس الجمهورية، على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري، وتقاطعه مع طريق الفيوم، مرورا بحدائق الأهرام، حيث جرى إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.

وناقش الرئيس السيسي، العاملين ببعض من تلك المواقع، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، وقال أحد العاملين موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: "الطرق كانت على 4 مراحل، الأولى اشتملت تنفيذ الطرق الداخلية للمتحف والطرق المحيطة به بنسبة تنفيذ 95% من إنشاءاته".

وأضاف: "المرحلة الثانية هي إنشاء محور المنصورية من تقاطع الهرم حتى الطريق الدائري، واشتمل على كوبري أعلى الهرم، وكوبري أعلى فيصل، بنسبة تنفيذ 100%، كما جرى العمل على تطوير طريق الفيوم من الطريق الدائري الأوسطي حتى ميدان الرماية، بنسبة تنفيذ 100%، أما المرحلة الرابعة فهي استكمال الطريق الدائري من تقاطع المنصورية حتى تقاطع الفيوم، وعليه 2 عمل صناعي، ونسبة تقاطع الفيوم 100%، أما المنصورية فإن نسبة تنفيذه تبلغ 98%".

وأشار إلى أن الطريق الدائري في الوقت الحالي، يتكون من 4 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوره هيئة الطرق بإنشاء طريق داعم ليتكون من 6 حارات مرورية.

وعقب الرئيس السيسي، على كلام المسؤول بقوله: "وأنا جاي شفت اللوب اللي انتو عاملينه حارتين بس، وكنا ادينا توجيه إننا منعملش لوب أبدًا أقل من 3، وده توجيه عام، لأنه بياخد جهد كبير وبينزل وبيطلع ناس، وبدل ما أعمله ويبقى في تكدس ومشاكل وحوادث، نخليه 3 أو أكثر".