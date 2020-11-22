جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان.

وقال جيش الاحتلال في بيان "أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، استهدفت مواقع تعني بأعمال تعاظم قوة حماس العسكرية ومن بينها موقعيْن لانتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة الى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مصدر أمني إنّ "طائرات الاحتلال شنّت غارات جوّية عدّة استهدفت خمسة مواقع ونقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة"، موضحا أنّ القصف أحدث أضرارًا، دون أن تُسجّل إصابات.

وذكر شهود عيان أنّ القصف استهدف "موقعا لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة".

ومساء أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة.

وقال جيش الاحتلال في بيان على حسابه بموقع "تويتر" : "تم تفعيل الإنذار في عسقلان، التفاصيل قيد التحقق".

وأضاف الجيش: "في أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار، تم تحديد إطلاق واحد من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".