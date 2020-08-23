الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، 7 فلسطينيين من مخيم الجلزون ومن قرية النبي صالح شمال رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين من مخيم الجلزون عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقل فلسطينيا من قرية النبي صالح عقب مداهمة منزله.

وفي سياق متصل، فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة الظاهرية جنوبا، ومدخل مخيم الفوار.